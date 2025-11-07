Piazza Affari: andamento negativo per Ariston Holding

produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda

Ariston Holding

Ariston Holding

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,03%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,38%, rispetto a -1,71% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,944 Euro. Rischio di discesa fino a 3,828 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,06.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)