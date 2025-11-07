Tesmec, ricavi 9 mesi salgono a 192,2 milioni di euro trascinati da settore Energy

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha chiuso iconconsolidati pari a 192,2 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto ai 179,7 milioni di euro al 30 settembre 2024 pro-forma, grazie alla forte performance positiva dei settori Energy e Rail, che hanno registrato rispettivamente una crescita del 20% e dell'8,5%, mentre il settore Trencher mostra una lieve riduzione rispetto ai volumi al 30 settembre 2024 pro-forma.L'al 30 settembre 2025 è pari a 31,4 milioni di euro, in crescita del 6,9% rispetto ai 29,3 milioni di euro al 30 settembre 2024 pro-forma, quale effetto del contributo congiunto del settore Energy, che ha registrato un significativo incremento sia in termini di ricavi che di marginalità grazie alle azioni di efficientamento e all'effetto leva operativa, e del settore Rail, che ha beneficiato di un miglior mix di ricavi rispetto al 30 settembre dell'esercizio precedente. L'consolidato ha raggiunto il 16,3%, in linea con il 16,3% al 30 settembre 2024 proforma.Ilal 30 settembre 2025 ha generato una perdita di circa 0,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto alla perdita pari a 0,2 milioni di euro al 30 settembre 2024 pro-forma, mentre le attività di Groupe Marais, discontinuate in seguito all'accordo di JV con il socio francese, hanno generato una perdita di circa 0,4 milioni di euro. Di conseguenza, ilè negativo per circa 0,7 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ad una perdita pari a 4 milioni di euro registrata al 30 settembre 2024.L'al 30 settembre 2025, includendo l'effetto degli IFRS16 è pari a 136 milioni di euro, in forte riduzione rispetto ai 176,0 milioni di euro al 30 settembre 2024 ed in miglioramento anche rispetto ai 147 milioni di euro al 31 dicembre 2024. Escludendo la componente IFRS16, l'Indebitamento Finanziario Netto è pari a 106,0 milioni di euro, anch'esso in miglioramento rispetto ai 113,2 milioni di euro al 31 dicembre 2024.Ilal 30 settembre 2025 si attesta a 393,9 milioni di euro - dei quali 95,7 milioni di euro riferiti al settore Ferroviario, 70,2 milioni di euro al settore Trencher e 228,0 milioni di euro al settore Energy (di cui 190 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 38,0 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura) - in crescita rispetto ai 350,7 milioni di euro al 31 dicembre 2024."In linea con i risultati del primo semestre, nel corso dei nove mesi dell'esercizio 2025 abbiamo proseguito con determinazione nell'attuazione della nostra strategia, puntando sulla valorizzazione delle opportunità nei mercati chiave ed all'efficienza operativa - ha commentato il- I risultati confermano il riconoscimento del valore tecnologico delle nostre soluzioni, sempre più centrali nello sviluppo delle infrastrutture strategiche. In particolare, registriamo una forte crescita nel settore Energy, progressi significativi nel Ferroviario con la consegna di veicoli diagnostici di ultima generazione e, al contempo, stiamo indirizzando le dinamiche di mercato eterogenee nel segmento Trencher, attraverso una gestione attenta e con azioni correttive mirate al raggiungimento degli obiettivi".Per l'il Gruppo Tesmec prevede una crescita dei principali indicatori di conto economico rispetto all'esercizio 2024 e una riduzione dell'indebitamento finanziario netto.