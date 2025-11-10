Abilmente Torino: al Lingotto Fiere torna il Salone delle Idee Creative di IEG

(Teleborsa) - Il Lingotto Fiere di Torino si trasforma in una fucina di creatività con Abilmente Torino
, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group
che torna dal 13 al 16 novembre 2025 con oltre 150 brand espositori specializzati e centinaia di laboratori e workshop per chi ama "fare con le mani", sperimentare e lasciarsi ispirare. Dopo le tappe di Roma, Milano e Vicenza, la grande community di appassionati di Do It Yourself si dà appuntamento sotto la Mole per l'appuntamento che chiude il ciclo autunnale – e annuale – di un evento iconico dove scoprire il piacere del creare insieme.STORIE, FILI E COLORI: LA CREATIVITÀ PRENDE FORMA
Tra le novità di questa nuova edizione torinese, i laboratori di lettura animata per i più piccoli a cura di Cleio e la libreria Le Altalene porteranno in fiera la magia dei libri e delle storie, trasformando ogni racconto in un'esperienza viva e condivisa. Gli amanti della carta troveranno pane per i loro denti con ASI – Associazione Scrappers Italia, che farà conoscere l'arte dello scrapbooking tra foto, ricordi e creatività su misura. Non mancherà la dolcezza dei lavori a maglia con l'Associazione Cuore di Maglia, che con cappellini, scarpine e coperte realizzati a mano sostiene i reparti di Terapia Intensiva Neonatale di tutta Italia. A portare la bellezza della scrittura a mano ci penserà l'Associazione Culturale Dal Segno alla Scrittura, da trent'anni impegnata nella diffusione della calligrafia storica e artistica, mentre le appassionate di patchwork potranno incontrare l'Associazione Quilt Italia, custode di un'arte che unisce persone e culture attraverso il filo e il tessuto.HAPPY ART: UNA MOSTRA TESSILE E INTERATTIVA
La mostra tessile "Happy Art: Omaggio a Romero Britto"
, promossa dall'associazione Sul filo dell'Arte con il supporto di sponsor come L'Angolo delle Idee e Vlieseline, porterà il crogiolo vibrante del colore nella forma di opere realizzate con crochet e tricot, ispirate alle opere gioiose dell'artista brasiliano. L'esposizione includerà una visita guidata, una zona interattiva e un'opera collettiva in divenire, oltre a un laboratorio di spillette pop per coinvolgere i visitatori.ABILMENTE ACADEMY: IMPARARE DAI MAESTRI DELLA CREATIVITÀ
Al Lingotto Fiere torna Abilmente Academy, il programma di corsi a numero chiuso pensato per chi desidera approfondire una tecnica creativa sotto la guida di veri professionisti del settore. Dal 13 al 16 novembre, un ricco calendario di appuntamenti: dai bijoux artigianali firmati Vanita's Bijoux, eleganti creazioni DIY che fondono arte, stile e passione, ai corsi di acquerello di Simona Candido, dedicati a chi vuole scoprire la magia del colore e dell'acqua. La gift wrapping designer Sabrina Pellati
insegnerà l'arte del confezionamento creativo e professionale, mentre Anna Esposito
guiderà i partecipanti nel mondo del feltro pittorico e scultoreo e in quello del diorama in feltro ad ago. L'illustratrice Francesca Chessa
porterà invece due workshop dedicati al colore e alle atmosfere, mentre Ilaria Introna condurrà un raffinato corso di legatoria artistica con rilegatura a vista in tecnica copta. Silvia Turci
insegnerà a realizzare una candela profumata con coperchio decorato e a creare un set terrazzo design partendo da briciole colorate di materiale composito. L'arte botanica, infine, sarà protagonista dei laboratori di Rachele Cattafesta
, dedicati a stampa botanica con cianotipia, impressioni botaniche, quadretti e biglietti a tema vegetale, per chi desidera unire natura e creatività. Il programma dei corsi è consultabile a questo link.