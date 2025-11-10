Abilmente Torino: al Lingotto Fiere torna il Salone delle Idee Creative di IEG

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il Lingotto Fiere di Torino si trasforma in una fucina di creatività con, il Salone delle Idee Creative diche torna dal 13 al 16 novembre 2025 con oltre 150 brand espositori specializzati e centinaia di laboratori e workshop per chi ama "fare con le mani", sperimentare e lasciarsi ispirare. Dopo le tappe di Roma, Milano e Vicenza, la grande community di appassionati di Do It Yourself si dà appuntamento sotto la Mole per l'appuntamento che chiude il ciclo autunnale – e annuale – di un evento iconico dove scoprire il piacere del creare insieme.Tra le novità di questa nuova edizione torinese, i laboratori di lettura animata per i più piccoli a cura di Cleio e la libreria Le Altalene porteranno in fiera la magia dei libri e delle storie, trasformando ogni racconto in un'esperienza viva e condivisa. Gli amanti della carta troveranno pane per i loro denti con ASI – Associazione Scrappers Italia, che farà conoscere l'arte dello scrapbooking tra foto, ricordi e creatività su misura. Non mancherà la dolcezza dei lavori a maglia con l'Associazione Cuore di Maglia, che con cappellini, scarpine e coperte realizzati a mano sostiene i reparti di Terapia Intensiva Neonatale di tutta Italia. A portare la bellezza della scrittura a mano ci penserà l'Associazione Culturale Dal Segno alla Scrittura, da trent'anni impegnata nella diffusione della calligrafia storica e artistica, mentre le appassionate di patchwork potranno incontrare l'Associazione Quilt Italia, custode di un'arte che unisce persone e culture attraverso il filo e il tessuto.La mostra tessile, promossa dall'associazione Sul filo dell'Arte con il supporto di sponsor come L'Angolo delle Idee e Vlieseline, porterà il crogiolo vibrante del colore nella forma di opere realizzate con crochet e tricot, ispirate alle opere gioiose dell'artista brasiliano. L'esposizione includerà una visita guidata, una zona interattiva e un'opera collettiva in divenire, oltre a un laboratorio di spillette pop per coinvolgere i visitatori.Al Lingotto Fiere torna Abilmente Academy, il programma di corsi a numero chiuso pensato per chi desidera approfondire una tecnica creativa sotto la guida di veri professionisti del settore. Dal 13 al 16 novembre, un ricco calendario di appuntamenti: dai bijoux artigianali firmati Vanita's Bijoux, eleganti creazioni DIY che fondono arte, stile e passione, ai corsi di acquerello di Simona Candido, dedicati a chi vuole scoprire la magia del colore e dell'acqua. La gift wrapping designerinsegnerà l'arte del confezionamento creativo e professionale, mentreguiderà i partecipanti nel mondo del feltro pittorico e scultoreo e in quello del diorama in feltro ad ago. L'illustratriceporterà invece due workshop dedicati al colore e alle atmosfere, mentre Ilaria Introna condurrà un raffinato corso di legatoria artistica con rilegatura a vista in tecnica copta.insegnerà a realizzare una candela profumata con coperchio decorato e a creare un set terrazzo design partendo da briciole colorate di materiale composito. L'arte botanica, infine, sarà protagonista dei laboratori di, dedicati a stampa botanica con cianotipia, impressioni botaniche, quadretti e biglietti a tema vegetale, per chi desidera unire natura e creatività. Il programma dei corsi è consultabile a questo link.