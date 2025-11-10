Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,11%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8089. Primo supporto visto a 0,8036. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8016.
