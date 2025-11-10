Milano 13:23
43.833 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:23
9.777 +0,97%
Francoforte 13:23
24.003 +1,84%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 9/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre

Appiattita la performance del Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un trascurabile +0,11%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Franco svizzero contro Dollaro USA, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8089. Primo supporto visto a 0,8036. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8016.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```