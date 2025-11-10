Analisi Tecnica: USD/YEN del 9/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,18%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 154,175 e primo supporto individuato a 153,15. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 155,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)