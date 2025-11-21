Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Discreta performance per il cross americano contro Yen, che si è attestato a 157,464.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,439 e primo supporto individuato a 155,515. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,363.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)