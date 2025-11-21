Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Discreta performance per il cross americano contro Yen, che si è attestato a 157,464.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 158,439 e primo supporto individuato a 155,515. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 161,363.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```