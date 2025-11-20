Milano 19-nov
42.651 0,00%
Nasdaq 19-nov
24.641 +0,56%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 19-nov
9.507 0,00%
Francoforte 19-nov
23.163 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 19/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Seduta positiva per il cross americano contro Yen, che avanza bene e porta a casa un +1,01%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,938 e primo supporto individuato a 155,387. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 160,489.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
