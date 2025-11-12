Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un 0%.
Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 154,283. Rischio di eventuale correzione fino al target 153,634. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 154,932.
