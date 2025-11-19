Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,21%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 155,848. Rischio di discesa fino a 154,865 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 156,831.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)