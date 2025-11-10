Milano 13:40
43.830 +2,13%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:40
9.773 +0,93%
Francoforte 13:40
23.987 +1,77%

Parigi: balza in avanti Pernod Ricard

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso degli alcolici, che tratta in utile dell'1,82% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Pernod Ricard subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 83,29 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 84,49. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 82,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
