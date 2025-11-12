Sesa, informativa sul buyback

Sesa

(Teleborsa) -ha ricordato che il 4 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio di una seconda fase del programma di acquisto di azioni proprie per un valore di 10 milioni di euro.Il piano, iniziato il 5 novembre, completa il programma totale deliberato dall'assemblea del 27 agosto 2025, che prevedeva un buyback fino a 25 milioni di euro, di cui 15 milioni già realizzati a ottobre.Tra il 3 e il 7 novembre sono state, pari allo 0,05018539% del capitale sociale, a un prezzo medio di 80,82708 euro ciascuna, per uncomplessivo di. Gli acquisti sono stati effettuati tramite Intermonte SIM, nel rispetto delle normative vigenti.Al 7 novembre, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene complessivamente 151.406 azioni proprie, equivalenti allo 0,98680111% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,28%.