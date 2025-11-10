Technoprobe, acquistate azioni proprie per oltre 3,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 3 al 7 novembre 2025, ha acquistato 422.000 azioni ordinarie
al prezzo medio di 9,11366 euro, per un controvalore
pari a 3.840.825,40 euro
, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.
Al 7 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 11.484.872 azioni proprie, pari all'1,75808% del capitale sociale.
Oggi, in Borsa, bene Technoprobe
, con un rialzo dell'1,79%.