Technoprobe, acquistate azioni proprie per oltre 3,8 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 3 al 7 novembre 2025, haal prezzo medio di 9,11366 euro, per unpari a, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.Al 7 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 11.484.872 azioni proprie, pari all'1,75808% del capitale sociale.Oggi, in Borsa, bene, con un rialzo dell'1,79%.