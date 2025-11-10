Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 20:06
25.568 +2,03%
Dow Jones 20:06
47.321 +0,71%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Technoprobe, acquistate azioni proprie per oltre 3,8 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Technoprobe, acquistate azioni proprie per oltre 3,8 milioni di euro
(Teleborsa) - Technoprobe, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di Probe Card, ha comunicato che dal 3 al 7 novembre 2025, ha acquistato 422.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 9,11366 euro, per un controvalore pari a 3.840.825,40 euro, nell'ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

Al 7 novembre, l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica detiene 11.484.872 azioni proprie, pari all'1,75808% del capitale sociale.

Oggi, in Borsa, bene Technoprobe, con un rialzo dell'1,79%.



Condividi
```