Positiva la borsa di Tokyo, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di Tokyo
, sulla scia dell'ottimismo che ha regnato a Wall Stgreet, la vigilia, sulle aspettative della fine dello shutdown del governo federale USA e grazie alla buona performance del settore tech. Si muovono in ordine sparso, invece, gli altri principali listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.
Il principale indice azionario giapponese
segna un rialzo dello 0,38%, mentre, al contrario, cede alle vendite Shenzhen
, che retrocede dello 0,52%.
Sui livelli della vigilia Hong Kong
(-0,15%); in denaro Seul
(+0,77%).
Consolida i livelli della vigilia Mumbai
(-0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità Sydney
(-0,12%).
La giornata del 10 novembre si presenta piatta per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,07%. Giornata fiacca per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,05%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,69%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,81%.