Positiva la borsa di Tokyo, misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, sulla scia dell'ottimismo che ha regnato a Wall Stgreet, la vigilia, sulle aspettative della fine dello shutdown del governo federale USA e grazie alla buona performance del settore tech. Si muovono in ordine sparso, invece, gli altri principali listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.Ilsegna un rialzo dello 0,38%, mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,52%.Sui livelli della vigilia(-0,15%); in denaro(+0,77%).Consolida i livelli della vigilia(-0,17%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,12%).La giornata del 10 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%.Il rendimento dell'tratta 1,69%, mentre il rendimento delè pari 1,81%.