Seduta positiva per le borse europee, a Milano guidano banche e lusso

(Teleborsa) - Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia
. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB
.
Piazza Affari vicino ai massimi con il FTSE Mib che supera la soglia dei 44mila punti
per la prima volta da maggio 2007. Ottime performance per il settore bancario
- in cui spicca la performance di Mps
- e del lusso
, con Brunello Cucinelli
e Moncler
sul podio di giornata.
Ancora in affanno Inwit
che sconta l'aggiornamento della guidance
nella parte bassa del range. La società di Tlc ha subito anche il downgrade da parte di JP Morgan
che ha abbassato il rating
a Neutral da Overweight e il target price a 11,80 euro da 13,40. "Ritengo che l'attuale prezzo del titolo non rispecchi il valore fondamentale del gruppo, la sua capacità di generare cassa e di investire per ottenere ulteriore crescita", ha commentato Diego Galli
, dg di Inwit, nel corso della conference call con gli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, peggiora l'indice ZEW tedesco a novembre. L'indice anticipatore è sceso, infatti, a 38,5 punti dai 39,3 punti di ottobre.
Intanto la Banca d'Italia fa sapere che
a settembre 2025 i prestiti al settore privato
, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono aumentati dell'1,6 per cento sui dodici mesi (come nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,2 per cento (2,1 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,2 per cento (come nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati del 3 per cento (2,7 in agosto); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 3,2 per cento (2,7 in agosto).
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 60,55 dollari per barile.
Invariato lo spread
, che si posiziona a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,41%. Tra le principali Borse europee
incolore Francoforte
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, buona performance per Londra
, che cresce dello 0,78%, e composta Parigi
, che cresce di un modesto +0,58%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,70% a 44.202 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,99%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+0,96%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,77%), Brunello Cucinelli
(+2,75%), Moncler
(+2,62%) e Banca Mediolanum
(+1,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Inwit
, che ottiene -9,16%.
Sotto pressione Leonardo
, con un forte ribasso del 2,22%.
Sottotono Lottomatica
che mostra una limatura dello 0,78%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Technoprobe
(+13,82%), Pharmanutra
(+8,06%), Banca Ifis
(+8,01%) e Banco di Desio e della Brianza
(+4,15%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri
, che ottiene -3,72%.
Soffre NewPrinces
, che evidenzia una perdita dell'1,81%.
Preda dei venditori Piaggio
, con un decremento dell'1,63%.
Deludente Ascopiave
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.