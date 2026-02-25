Borse europee positive con focus sulle trimestrali. Il FTSE MIB chiude sopra 47 mila punti

(Teleborsa) - Chiusura positiva per le Borse europee,
con i movimenti dei singoli titoli guidati dai risultati trimestrali
. In generale, il mercato si è focalizzato sugli aspetti positivi dell'intelligenza artificiale, in attesa dei risultati di Nvidia
che saranno pubblicati stasera a mercato chiuso. Milano ha scambiato sui livelli più alti dalla fine del 2000, con il FTSE MIB che ha terminato la seduta sopra i 47 mila punti
. Spiccano i rossi di Campari
, penalizzata dal "read-across
" con la rivale britannica Diageo
, e di Leonardo
, su cui c'è un effetto "sell on news" visti i risultati positivi. Bene TIM
, dopo l'annuncio ieri sera dei risultati e del piano di buyback, con l'AD che ha annunciato
che il capital market day è previsto dopo estate.
Sul fronte macroeconomico
, Eurostat ha comunicato
che il tasso di inflazione
annuo dell'area euro
è stato dell'1,7% a gennaio 2026, in calo rispetto al 2,0% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,5%. L'inflazione annua dell'Unione europea è stata del 2,0% a gennaio 2026, in calo rispetto al 2,3% di dicembre. Un anno prima, il tasso era del 2,8%.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,23%. Sessione debole per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,48%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +59 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,31%. Tra i mercati del Vecchio Continente
denaro su Francoforte
, che registra un rialzo dello 0,76%, bilancio decisamente positivo per Londra
, che vanta un progresso dell'1,18%, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,47%. Piazza Affari
termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB
che avanza a 47.170 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata a 49.881 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,42%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,1%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Mediobanca
, che vanta un incremento del 4,58%. Effervescente Banca MPS
, con un progresso del 4,27%. Incandescente Fineco
, che vanta un incisivo incremento del 3,93%. Buona performance per Nexi
, che cresce del 3,48%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Campari
, che ha chiuso a -5,02%. Soffre Leonardo
, che evidenzia una perdita del 3,79%. Preda dei venditori Brunello Cucinelli
, con un decremento del 3,10%. Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 2,23%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Comer Industries
(+3,77%), Ferretti
(+2,78%), Acea
(+2,56%) e Webuild
(+2,51%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS
, che ha archiviato la seduta a -3,16%. Vendite su CIR
, che registra un ribasso del 2,75%. Seduta negativa per Ferragamo
, che mostra una perdita del 2,34%. Sotto pressione NewPrinces
, che accusa un calo del 2,20%.