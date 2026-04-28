UCapital24, Banca Finnat: nessun rating con mancanza visibilità e peso operazioni infragruppo

(Teleborsa) - UCapital24 , fintech italiana quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo di un social network finanziario ad ampio raggio, è attualmente impegnata in una fase di profonda transizione verso un nuovo modello di business basato su una piattaforma digitale integrata il cui avvio operativo è previsto a partire dal secondo trimestre 2026. Lo scrivono gli analisti di Banca Finnat, ribadendo un giudizio "No rating" per target price e raccomandazione.



In tale contesto, "l'assenza di evidenze empiriche sulla reale capacità del nuovo modello di generare ricavi ricorrenti e scalabili, la mancanza di metriche operative storiche e di benchmark affidabili, nonché il significativo peso delle operazioni infragruppo nella composizione dei ricavi, elemento che limita la qualità informativa dei risultati e la visibilità prospettica, non ci consentono ancora di poter formulare stime attendibili e di conseguenza giungere ad una raccomandazione sul titolo", viene sottolineato.



In occasione dell'approvazione del bilancio 2025, la società ha sottoscritto un contratto di collaborazione tecnologica con Trade Capital Italia SIM per 263 mila euro (scadenza giugno 2026), relativo allo sviluppo e alla manutenzione della piattaforma. Tale iniziativa rientra tra le operazioni con parti correlate, in quanto concluso con una società riconducibile al medesimo gruppo di controllo e si inserisce nel più ampio percorso di sviluppo dell'infrastruttura tecnologica a supporto del nuovo modello di business.



A consuntivo 2025 il valore della produzione, interamente generato da operazioni infragruppo, principalmente con UCapital New York LLC, è salito a 2,6 milioni di euro rispetto ai 2 milioni di euro del 2024. L'aumento dei volumi intercompany ha consentito il raggiungimento di un margine lordo (Ebitda) pari a 899 mila euro a fronte di 397 mila euro registrati a consuntivo 2024. Al livello di risultato operativo netto (Ebit), questo è risultato positivo per 61 mila euro a fronte della perdita operativa di 234 mila euro al 31 dicembre 2024 mentre l'utile netto a bilancio si è attestato a 39 mila euro dalla perdita di 247 mila euro a consutivo 2024. Al 31 dicembre 2025 la posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 586 mila euro (dalle 309 mila euro del 2024) a fronte di un patrimonio netto salito a 4,3 milioni (dai 2,84 milioni a consuntivo 2024) grazie al recente aumento di capitale e ai versamenti della capogruppo in conto futuri aumenti di capitale.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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