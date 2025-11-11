UniCredit migliore banca Trade Finance in Germania e seconda in Europa per quota di mercato

(Teleborsa) -è stata riconosciuta come, secondo i dati di, società internazionaleparte del gruppo S&P Global. Il rapporto inoltre vede(con il 27% delle aziende che cita la banca come un importante fornitore di Trade Finance),(con il 70%) e(con l'80%).Questi dati sottolineanoi, consolidandone l’elevata penetrazione di mercato nelle geografie chiave e dimostrandone i progressi compiuti partendo da una solida base qualitativa.I dati si basano su unad aziende con un fatturato annuo di oltre 500 milioni di euro situate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Le interviste misuravano la domanda di prodotti, la qualità della copertura e le competenze in materia di trade finance."Nonostante le difficili condizioni di mercato che gravano sul trade finance e sulle industrie europee, è. In UniCredit, tutto ciò che facciamo mette il cliente al centro e riconoscimenti come questo evidenziano la nostra mentalità vincente. I nostri risultati in Germania sono particolarmente soddisfacenti e dimostrano la nostra capacità di essere leader in questo mercato importante e altamente competitivo", afferma"Siamo orgogliosi di registrare ancora una volta numeri impressionanti di penetrazione di mercato in Germania e, in particolare, di vedere un crescente apprezzamento per la qualità dei servizi che offriamo, facendo leva sui nostri punti di forza come Gruppo", afferma. "La nostra leadership in entrambe le categorie, anche in un mercato in cui il prezzo è più importante che mai per i nostri clienti, testimonia la".