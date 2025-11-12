Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6166. Primo supporto visto a 0,6149. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,6143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)