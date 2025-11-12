Milano 10:02
44.866 +0,96%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 10:02
9.904 +0,05%
Francoforte 10:02
24.322 +0,97%

Seduta perlopiù positiva a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta perlopiù positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,18% sul Dow Jones, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 6.847 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,31%); guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,26%).

Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario (+2,33%), energia (+1,29%) e beni di consumo per l'ufficio (+1,20%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto informatica, che ha riportato una flessione di -0,72%.

Il Senato ha approvato un disegno di legge volto a porre fine alla più lunga chiusura del governo statunitense. La chiusura è entrata nel suo 42° giorno martedì. Il disegno di legge passerà ora alla Camera dei Rappresentanti, dove la maggioranza repubblicana ha indicato che approverà il disegno di legge in una votazione mercoledì.

Tra i titoli, AMD è salita bruscamente nelle contrattazioni after-market dopo che il produttore di chip ha fissato obiettivi ambiziosi per i prossimi cinque anni. Vendite invece NVIDIA dopo la vendita di Softbank.
Al top tra i giganti di Wall Street, Merck (+4,84%), Amgen (+4,57%), Nike (+3,87%) e Johnson & Johnson (+2,88%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia, che ha archiviato la seduta a -2,91%.

Piccola perdita per Cisco Systems, che scambia con un -0,53%.

Tentenna Caterpillar, che cede lo 0,51%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, DexCom (+6,00%), Amgen (+4,57%), Gilead Sciences (+3,73%) e Regeneron Pharmaceuticals (+3,03%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su AppLovin, che ha terminato le contrattazioni a -8,66%.

Tonfo di Micron Technology, che mostra una caduta del 4,81%.

Lettera su Lam Research, che registra un importante calo del 4,32%.

Scende Marvell Technology, con un ribasso del 4,18%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Giovedì 13/11/2025
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,2 Mln barili)

Lunedì 17/11/2025
14:30 USA: Empire State Index (preced. 10,7 punti)

Mercoledì 19/11/2025
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale.
