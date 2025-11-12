Wall Street corre in apertura: sale fiducia su fine shutdown, AMD vola su stime crescita chip

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones
continua la giornata con un aumento dello 0,74%, a 48.284 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
procede a piccoli passi, avanzando a 6.863 punti.
Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,06%); come pure, consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,14%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti sanitario
(+1,00%), finanziario
(+1,00%) e materiali
(+0,75%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti telecomunicazioni
(-0,77%) e energia
(-0,61%).
A Wall Street
occhi puntati sulla Camera dei rappresentanti
degli Stati Uniti
che si prepara a votare un compromesso che dovrebbe porre fine allo shutdown
del governo federale in corso da settimane. Il Senato ha già approvato un disegno di legge che garantisce i finanziamenti fino al 30 gennaio, e l’approvazione alla Camera, dove i repubblicani detengono la maggioranza, appare probabile. Una volta firmata dal presidente Donald Trump
, la misura consentirebbe la riapertura
delle agenzie federali
e la ripresa della pubblicazione di importanti dati macroeconomici
, come il rapporto mensile sull’occupazione, essenziali per valutare lo stato dell’economia americana e orientare le decisioni di politica monetaria
.
Proprio su questo fronte, secondo il Wall Street Journal, i membri della Federal Reserve restano divisi sulla possibilità di procedere con un nuovo taglio dei tassi
nella riunione del 10-11 dicembre
, dopo due riduzioni consecutive di 25 punti base a settembre e ottobre. Sale però la fiducia dei mercati per un ulteriore taglio. Oggi sono attesi gli interventi pubblici dei governatori Christopher J. Waller
e Stephen I. Miran
, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulla direzione della politica monetaria.
Sul fronte societario, è ancora l'intelligenza artificiale
a monopolizzare le attenzioni del mercato americano. Le azioni di Advanced Micro Devices (AMD)
sono balzate del 6% nel pre-market e continua a registrare guadagni dopo che l'amministratrice delegata Lisa Su ha previsto
che il mercato dei chip e dei sistemi per data center dell'azienda raggiungerà 1.000 miliardi di dollari
entro il 2030.
Sul fronte macroeconomico
, infine, tornano a crescere leggermente le domande di mutuo
negli Stati Uniti
. La Mortgage Bankers Associations ha fatto sapere che
, nella settimana al 7 novembre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una crescita dello 0,6%, dopo il -1,9% registrato la settimana precedente.
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+4,84%), Nike
(+3,87%), Johnson & Johnson
(+2,88%) e McDonald's
(+2,58%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot
, che prosegue le contrattazioni a -0,62%.
Discesa modesta per Cisco Systems
, che cede un piccolo -0,53%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Advanced Micro Devices
(+7,52%), Globalfoundries
(+6,75%), DexCom
(+6,00%) e Gilead Sciences
(+3,73%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Lam Research
, che ottiene -4,32%.
Spicca la prestazione negativa di Applied Materials
, che scende del 2,73%. Constellation Energy
scende del 2,57%.
Calo deciso per KLA-Tencor
, che segna un -2,22%.