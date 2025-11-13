Azimut, Banca d'Italia: avviare azione per rimuovere "rilevanti carenze di governance e organizzative"

(Teleborsa) - Azimut
, su richiesta della Consob, ha comunicato alcuni chiarimenti
in merito all’ispezione
condotta da Banca d’Italia
tra il 10 marzo e il 13 giugno di quest’anno. In una nota diffusa dalla stessa società, viene riportato che la Vigilanza, al termine dell’accertamento
, ha rilevato "un quadro connotato da rilevanti carenze di governance e organizzative
. Risulta quindi necessario che l'intermediario avvii con tempestività un'incisiva azione di rimedio
volta a rimuovere le carenze riscontrate e a definire un assetto di governo e di controllo compatibile con la complessità operativa dell'intermediario e del gruppo".
Secondo quanto comunicato, la Banca d'Italia ritiene che "allo stato, la situazione aziendale appare inidonea
a sostenere la partecipazione della società ad operazioni rilevanti
quali quelle previste dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e segnatamente fusioni, scissioni, acquisti di partecipazioni, acquisti e cessioni di aziende o rami d'azienda che attengano ai servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio".
La nota, diffusa nella notte tra mercoledì e giovedì, fa inoltre riferimento al progetto Tnb
, la nuova banca digitale annunciata dal gruppo. In merito, Azimut ha precisato che "la piena implementazione del piano di rimedio
, richiesto a seguito degli accertamenti ispettivi condotti su Azimut, è finalizzata a rimuovere tutte le carenze riscontrate e sarà oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia: l'effettivo superamento di tali criticità non è un presupposto sufficiente per determinare un esito positivo degli eventuali procedimenti connessi al citato progetto, che saranno valutati nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa".