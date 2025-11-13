Azimut, Banca d'Italia: avviare azione per rimuovere "rilevanti carenze di governance e organizzative"

Azimut

(Teleborsa) -, su richiesta della Consob, ha comunicato alcuniin merito all’condotta datra il 10 marzo e il 13 giugno di quest’anno. In una nota diffusa dalla stessa società, viene riportato che la Vigilanza, al termine dell’, ha rilevato "un quadro connotato da. Risulta quindi necessario che l'intermediario avvii con tempestività un'volta a rimuovere le carenze riscontrate e a definire un assetto di governo e di controllo compatibile con la complessità operativa dell'intermediario e del gruppo".Secondo quanto comunicato, la Banca d'Italia ritiene che "allo stato, la situazione aziendale apparea sostenere laquali quelle previste dal regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e segnatamente fusioni, scissioni, acquisti di partecipazioni, acquisti e cessioni di aziende o rami d'azienda che attengano ai servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio".La nota, diffusa nella notte tra mercoledì e giovedì, fa inoltre riferimento al, la nuova banca digitale annunciata dal gruppo. In merito, Azimut ha precisato che "la piena implementazione del, richiesto a seguito degli accertamenti ispettivi condotti su Azimut, è finalizzata a rimuovere tutte le carenze riscontrate e sarà oggetto di valutazione da parte della Banca d'Italia: l'effettivo superamento di tali criticità non è un presupposto sufficiente per determinare un esito positivo degli eventuali procedimenti connessi al citato progetto, che saranno valutati nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa".