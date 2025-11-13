Milano 17:35
44.755 -0,08%
Nasdaq 21:52
24.989 -2,07%
Dow Jones 21:52
47.458 -1,65%
Londra 17:35
9.808 -1,05%
Francoforte 17:35
24.042 -1,39%

Borsa: Perde molto il Nasdaq-100, in calo del 2,05%

Il Nasdaq-100 chiude a 24.993,46 punti

In forte ribasso l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra una discesa del 2,05% e archivia la seduta a 24.993,46 punti.
