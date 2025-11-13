Eventi e scadenze del 13 novembre 2025

Giovedì 13/11/2025

(Teleborsa) -- La 30ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà a Belém, in Brasile. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Bologna Fiere - Assemblea annuale, dal titolo "Insieme per il bene comune", che riunisce sindaci italiani, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni italiane e il mondo delle imprese. Parteciperanno numerose personalità di spicco. La cerimonia di apertura si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Bollettino Economico- CNR, Roma - Convegno internazionale organizzato dall'Istituto di studi giuridici internazionali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isgi) per un confronto tra esperti, accademici e rappresentanti istituzionali sui più recenti sviluppi giuridici in materia di cambiamento climatico e perdita di biodiversità. Tra i relatori, Philippe Gautier, Cancelliere della Corte Internazionale di Giustizia, Ida Caracciolo, Giudice del Tribunale Internazionale del Mare, Giuseppe Nesi, membro della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (ONU), oltre ad accademici italiani e stranieri e colleghi provenienti dalla Cina- Sede Confcommercio, Milano - Evento al quale parteciperanno Simonpaolo Buongiardino (Presidente Confcommercio Mobilità) e in videocollegamento il Vice Premier e Ministro dei trasporti, Matteo Salvini- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos08:30 -- Presentazione, in streaming, dei risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno fiscale di Siemens. Il CEO Roland Busch e il CFO Ralf P. Thomas, presenteranno i risultati finanziari, la strategia globale e le principali leve di crescita del Gruppo. I due manager approfondiranno inoltre il percorso di trasformazione digitale e tecnologica dell'azienda e il suo impegno verso innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale09:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - Appuntamento di riferimento per i player del settore assicurativo. All'evento (Live & Digital) del Sole 24 Ore, interverranno, tra gli altri, i Presidenti di ANIA e Unipol, i DG di Sara Assicurazioni e ISPRA, l'AD e DG di Allianz Italia, gli AD di Poste Vita, REVO, Prima Assicurazioni e Global Assistance09:30 -- Sede di Unioncamere, Roma - Durante l'appuntamento saranno valutate l'evoluzione della normativa sulla CNC e i nuovi accordi transattivi con il fisco, e verranno presentati alcuni casi di successo che hanno interessato aziende di particolare rilievo. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, Sandro Pettinato, vice segretario generale Unioncamere, che traccerà un bilancio dei quattro anni di composizione negoziata e il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto10:00 -- Sala Leonardo da Vinci di Bologna Fiere - Incontro "Innovazione e prossimità: INPS e ANCI insieme per migliorare la qualità dei servizi e semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione". Interverranno, tra gli altri, Maria Grazia Sampietro, Direttore centrale Organizzazione INPS, Pierluigi Biondi, Sindaco de L'Aquila e responsabile della Formazione per l'ANCI. Valeria Vittimberga, DG di INPS, concluderà l'incontro10:00 -- Sala Polifunzionale Museo Darwin-Dohrn, Napoli - Evento organizzato dalla Società Aerospaziale Mediterranea. Le PMI dello Spazio del Mezzogiorno si alleano e nasce il Network "Sistema Industriale Spazio Sud" per un nuovo modello di cooperazione tra piccole e medie imprese del Sud. Confindustria, ASI, ESA e Presidenza del Consiglio al fianco della filiera11:30 -- Villa Doria Pamphilj - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al I Vertice Intergovernativo Italia-Albania12:30 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontrerà una delegazione dell'Accademia di Santa Cecilia- Asta Medio-Lungo- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione di alcuni highlight economico patrimoniali al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30.09.2025- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati e Conference call- CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025 e approvazione dell'aggiornamento del Piano Industriale al 2030 - Comunicato stampa- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2025- CDA: Esame ed approvazione dell’Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30.09.2025- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione consolidato al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2025 non sottoposta a revisione contabile- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo Q3 & 9M-25- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025- CDA: Approvazione dell’informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2025- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2025- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.202510:30 -- Appuntamento: Conference Call di presentazione dei Risultati di Gruppo del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2025