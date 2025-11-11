Beewize, la perdita si allarga a 3,1 milioni di euro nei 9 mesi 2025

Beewize

(Teleborsa) -, fornitore di marketing interattivo e relazionale quotato su Euronext Milan, ha chiuso iconper 3,6 milioni di euro, in diminuzione del 4,9% rispetto al primi nove mesi del 2024. I principali dati economici sono i seguenti: Risultato della gestione ordinaria negativo e pari a 400 mila euro (-11,3%);negativo e pari ad 400 mila euro (-11,3%); Ebit negativo e pari a 3,1 milioni di euro (-88,6%);del gruppo negativo e pari a 3,1 milioni di euro (-86,9%).I risultati "dalla pianificazione del Gruppo Beewize, pur evidenziando una consistente ottimizzazione dei costi di struttura sia su Beewize sia sulla controllata Softec", si legge nella nota sui conti.Laconsolidata al 30 settembre 2025 è negativa e pari ad euro 4.006 migliaia e registra, quindi, un miglioramento pari ad euro 3.369 migliaia rispetto al 31 dicembre 2024, quando era negativa e pari ad euro 7.376 migliaia.Beewize ricorda che le linee guida strategiche del piano industriale si propongono di assicurare, attraverso operazioni straordinarie di aggregazione, sinergie industriali e finanziarie, con conseguente significativo aumento nel volume di attività e ottimizzazione dell'assetto economico strutturale del gruppo. Ai fini della realizzazione delle stesse operazioni straordinarie di aggregazione, l'attuale socio di maggioranza OH ha dato disponibilità a ridurre la propria partecipazione nella capogruppo Beewize per favorire l'ingresso di partner industriali e finanziari sinergici. Il CdA è "tuttoraper la realizzazione del piano strategico di sviluppo del gruppo", viene sottolineato.