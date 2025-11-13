Wall Street in calo in attesa dei dati macro. Bene Cisco e male Disney dopo i conti

(Teleborsa) - A Wall Street
, il Dow Jones
è in calo (-0,99%) e si attesta su 47.776 punti, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'S&P-500
perde l'1,27%, continuando la seduta a 6.764 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100
(-1,81%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-1,43%).
Gli investitori attengono la pubblicazione dei dati macroeconomici
. Il presidente Donald Trump ha firmato una legge per porre fine al più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti. Tuttavia, potrebbero volerci ancora giorni, o addirittura settimane, prima che le operazioni federali si riprendano completamente. Si prevede che il Bureau of Labor Statistics pubblicherà un calendario nei prossimi giorni con le date di pubblicazione aggiornate per i dati differiti.
La presidente della Fed di Cleveland, Beth Hammack
, ha dichiarato di rimanere concentrata sulla stabilità dei prezzi mentre il mercato del lavoro si indebolisce. La presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly
, ha affermato che è troppo presto per decidere se abbassare i tassi a dicembre. Le loro dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che la presidente della Fed di Boston, Susan Collins
, si era detta favorevole a mantenere stabili i tassi di interesse.
Tra le società più grandi che hanno diffuso i conti
, Cisco
ha alzato le previsioni di utili e ricavi per l'intero anno, mentre Walt Disney
ha registrato vendite inferiori alle stime di Wall Street e ha affermato che una serie di film ad alto budget, tra cui un nuovo film di Avatar, peseranno sui risultati del trimestre.
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+0,88%) e energia
(+0,86%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari
(-2,32%), informatica
(-2,21%) e telecomunicazioni
(-1,76%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Cisco Systems
(+4,41%), Merck
(+2,85%), Nike
(+2,17%) e Amgen
(+2,00%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney
, che continua la seduta con -9,01%. Vendite su Nvidia
, che registra un ribasso del 3,44%. Seduta negativa per Caterpillar
, che mostra una perdita del 3,14%. Sotto pressione Goldman Sachs
, che accusa un calo del 2,09%. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Cisco Systems
(+4,41%), Regeneron Pharmaceuticals
(+4,26%), Biogen
(+3,58%) e Gilead Sciences
(+3,38%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tesla Motors
, che prosegue le contrattazioni a -6,23%. Crolla Shopify
, con una flessione del 5,24%. Vendite a piene mani su ARM Holdings
, che soffre un decremento del 4,97%. Pessima performance per Palantir Technologies
, che registra un ribasso del 4,81%.