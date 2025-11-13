Wall Street in calo in attesa dei dati macro. Bene Cisco e male Disney dopo i conti

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè in calo (-0,99%) e si attesta su 47.776 punti, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'perde l'1,27%, continuando la seduta a 6.764 punti. In netto peggioramento il(-1,81%); come pure, in ribasso l'(-1,43%).Gli investitori attengono la. Il presidente Donald Trump ha firmato una legge per porre fine al più lungo shutdown governativo nella storia degli Stati Uniti. Tuttavia, potrebbero volerci ancora giorni, o addirittura settimane, prima che le operazioni federali si riprendano completamente. Si prevede che il Bureau of Labor Statistics pubblicherà un calendario nei prossimi giorni con le date di pubblicazione aggiornate per i dati differiti.La presidente della Fed di Cleveland,, ha dichiarato di rimanere concentrata sulla stabilità dei prezzi mentre il mercato del lavoro si indebolisce. La presidente della Fed di San Francisco,, ha affermato che è troppo presto per decidere se abbassare i tassi a dicembre. Le loro dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che la presidente della Fed di Boston,, si era detta favorevole a mantenere stabili i tassi di interesse.Tra le società più grandi che hanno diffuso iha alzato le previsioni di utili e ricavi per l'intero anno, mentreha registrato vendite inferiori alle stime di Wall Street e ha affermato che una serie di film ad alto budget, tra cui un nuovo film di Avatar, peseranno sui risultati del trimestre.Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,88%) e(+0,86%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,32%),(-2,21%) e(-1,76%).del Dow Jones,(+4,41%),(+2,85%),(+2,17%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,01%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,44%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,14%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,09%.(+4,41%),(+4,26%),(+3,58%) e(+3,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,23%. Crolla, con una flessione del 5,24%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,97%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,81%.