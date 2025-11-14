Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/11/2025

Analisi Tecnica: USD/YEN del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 154,929, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 153,923. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 155,935.




