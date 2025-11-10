Biesse, acquistate azioni proprie per oltre 820 mila euro

Biesse

Società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 3 e il 7 novembre 2025 sul Mercato Regolamentato Euronext Milan, complessivamente, pari allo 0,54% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,53065 euro per azione, per undiGli acquisti rientrano nell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2024 e nel Programma approvato dal CdA il 28 ottobre 2025.Dopo queste operazioni, Biesse detiene complessivamente 820.886 azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale.Intanto, a piazza Affari, migliora l'andamento della, che si attesta a 5,37 euro, con un aumento dello 0,94%.