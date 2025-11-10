Milano 17:35
43.896 +2,28%
Nasdaq 18:32
25.473 +1,65%
Dow Jones 18:32
47.130 +0,30%
Londra 17:35
9.787 +1,08%
Francoforte 17:35
23.960 +1,65%

Biesse, acquistate azioni proprie per oltre 820 mila euro

Azioni proprie, Finanza
Biesse, acquistate azioni proprie per oltre 820 mila euro
(Teleborsa) - Biesse ha comunicato di aver acquistato, tra il 3 e il 7 novembre 2025 sul Mercato Regolamentato Euronext Milan, complessivamente 148.814 azioni ordinarie, pari allo 0,54% del capitale sociale, al prezzo medio di 5,53065 euro per azione, per un controvalore di 823.294,79 euro.

Gli acquisti rientrano nell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2024 e nel Programma approvato dal CdA il 28 ottobre 2025.

Dopo queste operazioni, Biesse detiene complessivamente 820.886 azioni proprie, pari al 2,9% del capitale sociale.

Intanto, a piazza Affari, migliora l'andamento della Società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra, che si attesta a 5,37 euro, con un aumento dello 0,94%.
Condividi
```