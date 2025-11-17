Analisi Tecnica: USD/YEN del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta trascurata per il cross americano contro Yen, che archivia la giornata con un timido 0%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 154,662. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 154,475. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 154,409, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)