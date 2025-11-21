Listini europei in rosso dopo sollievo di breve durata da conti Nvidia

(Teleborsa) - I listini europei, Piazza Affari compresa, si muovono di nuovo in profondo rosso
dopo una nuova ondata di vendite che ieri a Wall Street e stamattina in Asia ha colpito soprattutto i titoli tech. Gli ottimi risultati di Nvidia
non sono riusciti ad alleviare l'ansia per la bolla dell'intelligenza artificiale, mentre il ritorno dei bond vigilantes in Giappone e una Fed hawkish contribuiscono ad aumentare il nervosismo degli investitori.
Dopo le ultime sessioni di nervosismo sui mercati azionari, c'erano grandi speranze che i risultati di Nvidia
avrebbero alleviato i timori di una bolla dell'intelligenza artificiale sul punto di scoppiare. Ma l'iniziale ripresa degli asset rischiosi, dopo un'altra impressionante pubblicazione di utili, è stata di breve durata
. "Incontrando molti dei nostri clienti questa settimana, è infatti chiaro che la monetizzazione di questo straordinario boom di capex, insieme a valutazione, flusso di cassa/leva finanziaria, domanda di energia e finanziamento circolare, sono diventati preoccupazioni chiave - scrivono gli analisti di Barclays
- Nessuno dubita che il boom del capex continuerà, ma sono in molti a temere che non darà i suoi frutti in futuro. Questo è ciò che sembra suggerire il recente disaccoppiamento tra l'aumento degli annunci di capex da parte degli hyperscaler e il calo dei loro prezzi azionari".
Sul fronte macroeconomico
, le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono diminuite
più delle attese a ottobre con il rinvio degli acquisti al Black Friday; è risultata
in calo oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di novembre.
Tra gli annunci societari
, Veolia
ha siglato
un accordo per l'acquisto della società USA di rifiuti pericolosi Clean Earth per 2,6 miliardi di euro; Babcock
ha segnalato
un utile operativo in aumento del 19% nei sei mesi al 30 settembre; Ubisoft
è tornata
agli scambi stamattina dopo l'accordo con Tencent che ha aiutato a non sforare gli accordi di finanziamento sul debito.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,155. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.043,5 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,83%. Giornata da dimenticare per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,93 dollari per barile, con un ribasso dell'1,81%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +83 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,45%. Tra i listini europei
si concentrano le vendite su Francoforte
, che soffre un calo dell'1,15%, vendite su Londra
, che registra un ribasso dello 0,78%, e seduta negativa per Parigi
, che mostra una perdita dello 0,85%.
Segno meno per il listino milanese
, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dell'1,09%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
perde l'1,09%, continuando la seduta a 45.023 punti. In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-1,44%); sulla stessa tendenza, negativo il FTSE Italia Star
(-1,35%).
Una giornata negativa
per Piazza Affari, con Inwit
e Terna
le Blue Chip che mostrano una performance positiva.
Le peggiori performance si registrano su Leonardo
, che ottiene -4,07%. Sotto pressione Prysmian
, che accusa un calo del 3,16%. Scivola STMicroelectronics
, con un netto svantaggio del 2,23%. In rosso Saipem
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,00%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Intercos
(+5,76%), GVS
(+1,00%) e Comer Industries
(+0,54%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -7,17%. Spicca la prestazione negativa di Avio
, che scende del 4,79%. Pesante Juventus
, che segna una discesa di ben -4,35 punti percentuali. Fincantieri
scende del 3,43%.