A2A premiata a Ecomondo

(Teleborsa) -, promosso dallae dacon il patrocinio delNell’ambito di Ecomondo, la principale manifestazione italiana dedicata alla green e circular economy, il Gruppo ha conseguito il primo posto per il settore '' ed è stato premiato per il, realizzato nellaL’iniziativa rappresentae la prima a utilizzare un innovativo sistema di raffreddamento a liquido collegato a una infrastruttura di teleriscaldamento urbano. Grazie alla collaborazione con la società francese Qarnot,, e di immetterlo direttamente nella rete, trasformando un’attività energivora in una fonte utile per la comunità.A regime il, soddisfacendo il fabbisogno termico di– l’equivalente dell’anidride carbonica assorbita da 22.000 alberi in un anno."Questo premio riconosce il valore di un’innovazione che coniuga transizione digitale, economia circolare e sostenibilità ambientale – ha dichiaratodurante la cerimonia di consegna del premio –. I data center sono infrastrutture strategiche per il futuro: grandi consumatori di energia, possono diventare alleati della transizione ecologica.. È una visione concreta di teleriscaldamento 4.0, in cui le reti diventano sistemi intelligenti e integrati al servizio dei territori. Con i data center che potrebbero nascere nei contesti urbani dotati di reti di teleriscaldamento, in Italia si potrebbe recuperare calore green sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 800 mila famiglie. È una grande opportunità per fare della transizione digitale anche una leva di decarbonizzazione delle città".Il Premio Sviluppo Sostenibile, giunto alla quindicesima edizione,introducono innovazione e generano benefici economici e sociali. Con il progetto di recupero calore da data center A2A, attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate per la produzione e l’utilizzo di energia rinnovabile.