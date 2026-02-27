MPS svela il piano al 2030, piena valorizzazione della business combination con Mediobanca

(Teleborsa) - Il Cda di Banca Monte dei Paschi di Siena
, conclusosi nella tarda serata di ieri sotto la Presidenza di Nicola Maione, ha approvato il Piano Industriale 2026–2030
, “Da radici profonde a nuove frontiere – Una forza competitiva di primo piano nel settore bancario”.
Il nuovo Piano Industriale segna un deciso cambio di passo
nel posizionamento strategico e nella struttura del Gruppo, facendo leva sul percorso di trasformazione di successo realizzato negli ultimi anni e sull’integrazione con Mediobanca
, con l’obiettivo di creare un gruppo bancario leader, diversificato e competitivo, caratterizzato da solida redditività, robustezza patrimoniale e una maggiore remunerazione per gli azionisti.
Il piano industriale, ha affermato la banca senese, "esprime pienamente il potenziale di valore del gruppo attraverso la combinazione tra BMPS e Mediobanca, generando benefici sostenibili per tutti gli stakeholder e valorizzando i punti di forza distintivi del gruppo".
Tra gli elementi chiave BMPS evidenzia:
- due brand iconici
, ampiamente riconosciuti e sinonimo di fiducia;
- un modello di business diversificato
, completo e resiliente, con un ruolo chiaro e definito per ciascuna attività nella creazione di - valore e rafforzamento della capacità di servizio per i clienti;
- forte complementarità dei business
con un’offerta di prodotti distintiva, in cui asset gathering & wealth management, corporate & investment banking e private banking contribuiscono per circa il 44% dei ricavi complessivi;
- franchise commerciale
, solido e radicato, capace di generare una crescita sostenibile e profittevole;
- oltre 1 miliardo di investimenti IT
in arco piano per il pieno sviluppo di una piattaforma tecnologica digitale e potenziata dall’intelligenza artificiale;
- una scala significativa
e una posizione patrimoniale best-in-class
per cogliere opportunità ad alto valore aggiunto anche in nuovi mercati.
Chiari obiettivi finanziari e patrimoniali delineati dal gruppo guidato dall'Ad Luigi Lovaglio:- margine di intermediazione
in crescita fino a 9,5 miliardi nel 2030, con un cagr del 4,6%, sostenuto da un mix di ricavi diversificato e con un contributo crescente della componente commissionale (cagr 2025-2030 pari a +5,6%);- cost / income ratio
in ulteriore riduzione dal 46% nel 2025 al 38% nel 2030;- utile netto adjusted
pari a 3,7 miliardi nel 2030 (3,3 miliardi nel 2028)- ROTE adjusted
pari al 18% nel 2030;- net npe ratio
all’1% entro il 2030;
- significativa solidità patrimoniale
, con CET1 ratio
a circa il 16% lungo l’intero orizzonte di piano, con un elevato buffer di capitale
(circa 3 miliardi) che consente ampia flessibilità strategica per valutare nuove opportunità sia di crescita che di remunerazione agli azionisti;
- forte, crescente e sostenibile creazione di valore
; payout al 100%
e distribuzione agli azionisti per circa 16 miliardi in arco piano;- 700 milioni di sinergie
a regime dalla piena integrazione di BMPS con Mediobanca.