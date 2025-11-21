I listini europei riducono le perdite rispetto all'apertura. Attesa per Moody's su Italia

(Teleborsa) - I listini europei, Piazza Affari compresa, riducono le perdite rispetto all'apertura in profondo rosso
, dopo una nuova ondata di vendite che ieri a Wall Street e stamattina in Asia ha colpito soprattutto i titoli tech. Gli ottimi risultati di Nvidia
non sono riusciti ad alleviare l'ansia per la bolla dell'intelligenza artificiale, mentre il ritorno dei bond vigilantes in Giappone e una Fed hawkish contribuiscono ad aumentare il nervosismo degli investitori.
C'erano grandi speranze che i risultati di Nvidia
avrebbero alleviato i timori di una bolla dell'intelligenza artificiale sul punto di scoppiare. Ma l'iniziale ripresa degli asset rischiosi, dopo un'altra impressionante pubblicazione di utili, è stata di breve durata
. "Incontrando molti dei nostri clienti questa settimana, è infatti chiaro che la monetizzazione di questo straordinario boom di capex, insieme a valutazione, flusso di cassa/leva finanziaria, domanda di energia e finanziamento circolare, sono diventati preoccupazioni chiave - scrivono gli analisti di Barclays
- Nessuno dubita che il boom del capex continuerà, ma sono in molti a temere che non darà i suoi frutti in futuro. Questo è ciò che sembra suggerire il recente disaccoppiamento tra l'aumento degli annunci di capex da parte degli hyperscaler e il calo dei loro prezzi azionari".
Sul fronte macroeconomico
, le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono diminuite
più delle attese a ottobre con il rinvio degli acquisti al Black Friday; è risultata
in calo oltre le attese la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di novembre.
Tra gli annunci societari
, Veolia
ha siglato
un accordo per l'acquisto della società USA di rifiuti pericolosi Clean Earth per 2,6 miliardi di euro; Babcock
ha segnalato
un utile operativo in aumento del 19% nei sei mesi al 30 settembre; Ubisoft
è tornata
agli scambi stamattina dopo l'accordo con Tencent che ha aiutato a non sforare gli accordi di finanziamento sul debito.
In Italia
si guarda anche alla possibile promozione del rating sovrano da parte di Moody's
, che sarebbe la prima da maggio 2002. L'agenzia di rating, che si esprimerà dopo la chiusura di Wall Street, lo scorso maggio ha migliorato l'outlook da stabile a positivo, nel confermare la valutazione sul merito di credito a "Baa3", livello più basso nella categoria "investment grade".
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,154. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,26 dollari per barile, con un calo dell'1,26%.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +83 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,45%. Tra le principali Borse europee
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,57%, sostanzialmente debole Londra
, che registra una flessione dello 0,40%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,32%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,51%, scambiando a 45.288 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap
(-1,09%); come pure, in ribasso il FTSE Italia Star
(-0,89%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Inwit
(+1,68%), Campari
(+1,49%), Brunello Cucinelli
(+1,42%) e Lottomatica
(+0,98%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -4,11%. Calo deciso per Prysmian
, che segna un -3,27%. Sotto pressione Hera
, con un forte ribasso del 2,00%. Soffre Buzzi
, che evidenzia una perdita dell'1,94%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, MFE A
(+1,64%), Intercos
(+1,26%), Safilo
(+0,88%) e Reply
(+0,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -6,76%. Scende Juventus
, con un ribasso del 5,46%. Preda dei venditori Avio
, con un decremento del 4,08%. Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 3,16%.