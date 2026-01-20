Arterra Bioscience, Smart Capital sale al 12% con acquisto azioni dall'AD Colucci

Smart Capital

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha perfezionato l'di, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, rappresentative del 7,01% del capitale sociale, a un prezzo di 3,20 euro dall'azionista di riferimento Maria Gabriella Colucci.A seguito dell'operazione, avvenuta ai blocchi fuori mercato, Smart Capital risulterà detenere 799.500 azioni, incrementando quindi la propria partecipazione dal 5,00% aldi Arterra.L'operazione riveste per Smart Capital un rilievo strategico e si configura come unvolto ad accompagnare un'azienda campana eccellente, quale è Arterra, nel proprio percorso di sviluppo di medio-lungo periodo, sia attraverso una crescita organica sia per linee esterne, si legge in una nota."L'incremento della partecipazione in Arterra Bioscience riflette la convinzione maturata nel tempo sulla qualità del progetto industriale e sul valore delle competenze sviluppate dalla società - hanno commentato- Dopo il primo ingresso nel capitale nel 2022, abbiamo scelto di rafforzare il nostro investimento per essere ancor più rilevanti in un'eccellenza italiana nel settore delle biotecnologie, che riteniamo estremamente ben posizionata per affrontare una nuova fase di sviluppo. Smart Capital intende mettere a disposizione di Arterra il proprio contributo strategico e finanziario, supportando l'azionista di riferimento e il management team nel percorso di crescita nel medio-lungo periodo"."L'incremento della partecipazione di Smart Capital rappresenta un significativo riconoscimento, da parte di un investitore di lungo periodo, del posizionamento di Arterra quale eccellenza italiana nel settore delle biotecnologie - ha dettodi Arterra Bioscience - La cessione di una parte della mia partecipazione personaleall'interno della società".Maria Gabriella Colucci ha ora in mano il 20,89%, Alberto Previtali ha il 15,20%, Smart Capital ha il 12,01%, Intercos ha l'8,65% e il