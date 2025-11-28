Milano 27-nov
Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 27/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CAD, che propone sul finale un +0,08%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,6161. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,6192, mentre il primo supporto è stimato a 0,613.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
