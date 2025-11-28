Listini europei sulla parità, focus sui dati macro

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.
A Piazza Affari restano sotto i riflettori le indagini condotte dalla Procura di Milano
sulla scalata
di MPS su Mediobanca.
Sul fronte macroeconomico
, giornata intensa a livello europeo nella pubblicazione degli ultimi dati su occupazione e inflazione. Risulta stabile la disoccupazione
in Germania
a novembre: il Federal Labour Office ha rilevato che il tasso di disoccupazione destagionalizzato è al 6,3%, in linea con il dato registrato nel mese precedente e stimato dagli analisti.
In Italia, a novembre 2025, secondo le stime preliminari dell'ISTAT, l’inflazione rimane stabile
all’1,2%, come sintesi dei diversi andamenti degli aggregati di spesa. Quella spagnola frena
: secondo l'Istituto Nazionale di Statistica spagnolo
(INE), che ha pubblicato oggi una stima flash, l'inflazione su base annuale è stimata al 3% rispetto al 3,1% di ottobre ed in linea con quanto atteso dagli analisti. In calo anche quella francese
: secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese
(INSEE), i prezzi al consumo sono indicati su base mensile al -0,1%, rispetto al +0,1% del mese precedente e contro una variazione nulla delle stime degli analisti.
I consumatori dell’area euro
hanno intanto leggermente rivisto al rialzo
le aspettative di inflazione
, a breve termine, ma le hanno mantenute sostanzialmente invariate sul medio-lungo periodo. È quanto emerge dall’indagine della Banca Centrale Europea
, che conferma la fiducia nel mantenimento della crescita dei prezzi intorno al target del 2%.
Infine, è stata confermata la crescita dell'economia francese
nel 3° trimestre del 2025. Il dato definitivo del PIL mostra infatti un incremento dello 0,5% su base trimestrale, in linea con la stima preliminare, dopo il +0,3% del 2° trimestre 2025. Mentre frena a sorpresa il commercio al dettaglio
in Germania
. Le vendite in termini reali hanno registrato a ottobre un decremento dello 0,3% su mese, contro il +0,1% atteso e dopo il +0,3% registrato il mese precedente.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,24%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.174,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,70%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +79 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi
, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.208 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.863 punti, sui livelli della vigilia.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,17%); sulla stessa tendenza, senza direzione il FTSE Italia Star
(+0,14%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Brunello Cucinelli
(+1,62%), Moncler
(+1,40%), Interpump
(+1,15%) e Stellantis
(+0,88%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca MPS
, che ottiene -1,98%.
Pensosa Buzzi
, con un calo frazionale dell'1,30%.
Tentenna Telecom Italia
, con un modesto ribasso dell'1,09%.
Giornata fiacca per Ferrari
, che segna un calo dello 0,77%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Caltagirone SpA
(+3,68%), Ferragamo
(+3,61%), Banco di Desio e della Brianza
(+2,52%) e Maire
(+2,35%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sesa
, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.
Piccola perdita per El.En
, che scambia con un -1,02%.
Tentenna Fincantieri
, che cede lo 0,98%.
Sostanzialmente debole ERG
, che registra una flessione dello 0,91%.