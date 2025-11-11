Milano 13:29
Safilo, acquistate azioni proprie per oltre 1 milione di euro

(Teleborsa) - Safilo Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 575.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 1,769195 euro per azione, per un controvalore pari a 1.017.287,14 euro.

Al 7 novembre, la Società ha acquistato, a partire dall’avvio del Programma, complessive 11.027.492 azioni ordinarie e pertanto, tenuto conto delle azioni già in portafoglio, detiene un totale di 22.027.492 azioni ordinarie proprie, pari a circa il 5,31% delle azioni in circolazione.

Intanto, a Piazza Affari, il produttore di occhiali da sole e da vista allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 1,85 euro.




