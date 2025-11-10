Milano 9:38
Piazza Affari parte bene con gli altri Eurolistini dopo accordo per fine Shutdown
(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente., compresa Piazza Affari, che festeggia l'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo Shutdown e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA. L'iter legislativo potrebbe prendere tutta la settimana e lasciare i mercati esposti ad un po' di volatilità.

Frattanto, i Futures USA nella notte hanno dato segnali di recupero, favorendo anche la performance positiva delle borse asiatiche e, a cascata, il buon avvio delle contrattazioni in Europa.

In una settimana scarna di dati macroeconomici, ad eccezione del PIL e della disoccupazione in UK e del PIL in Eurozona, l'attenzione sarà concentrata sempre sui conti sulle trimestrali delle società europee ed italiane e sui titoli tech USA per capire se c'è sentore di una inversione del trend.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Giornata di forti guadagni per l'oro, che segna un rialzo del 2,02%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,82%.

Lieve calo dello spread, che scende a +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.

Nello scenario borsistico europeo in luce Francoforte, con un ampio progresso dell'1,35%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,49%, e andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +0,97%.

A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,20%, a 43.433 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 46.024 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,19%); come pure, sale il FTSE Italia Star (+1,4%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Lottomatica (+4,01%), che ha annunciato l'acquisto di azioni proprie per 130 milioni di euro.

Molto bene Banca MPS (+3,97%), Banco BPM (+2,90%), dopo i solidi risuoltati annunciaot la scorsa settimana, e Campari (+2,60%).

Debole Snam, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.

Discesa modesta per Terna, che cede un piccolo -0,53%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+3,63%), Avio (+3,13%), Italmobiliare (+3,03%) e Technoprobe (+3,00%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.

Pensosa D'Amico, con un calo frazionale dello 0,57%.

Tentenna Comer Industries, con un modesto ribasso dello 0,54%.

