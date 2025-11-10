Piazza Affari parte bene con gli altri Eurolistini dopo accordo per fine Shutdown

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -., compresa Piazza Affari, che festeggia l'accordo trovato al senato USA per metteree sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA. L'iter legislativo potrebbe prendere tutta la settimana e lasciare i mercati esposti ad un po' di volatilità.Frattanto, i, favorendo anche lae, a cascata, il buon avvio delle contrattazioni in Europa.In una, ad eccezione del PIL e della disoccupazione in UK e del PIL in Eurozona, l'attenzione sarà concentrata sempre sui conti sulledelle società europee ed italiane e suiper capire se c'è sentore di una inversione del trend.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,02%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,82%.Lieve calo dello, che scende a +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%.in luce, con un ampio progresso dell'1,35%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,49%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,97%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,20%, a 43.433 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 46.024 punti. In rialzo il(+1,19%); come pure, sale il(+1,4%).di Milano, troviamo(+4,01%), che ha annunciato l'acquisto di azioni proprie per 130 milioni di euro.Molto bene(+3,97%),(+2,90%), dopo i solidi risuoltati annunciaot la scorsa settimana, e(+2,60%).Debole, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,63%),(+3,13%),(+3,03%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,57%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.