Piazza Affari parte bene con gli altri Eurolistini dopo accordo per fine Shutdown

(Teleborsa) - Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente
., compresa Piazza Affari, che festeggia l'accordo trovato al senato USA per mettere fine allo Shutdown
e sbloccare l'impasse in cui è finita l'economia USA. L'iter legislativo potrebbe prendere tutta la settimana e lasciare i mercati esposti ad un po' di volatilità.
Frattanto, i Futures USA nella notte hanno dato segnali di recupero
, favorendo anche la performance positiva delle borse asiatiche
e, a cascata, il buon avvio delle contrattazioni in Europa.
In una settimana scarna di dati macroeconomici
, ad eccezione del PIL e della disoccupazione in UK e del PIL in Eurozona, l'attenzione sarà concentrata sempre sui conti sulle trimestrali
delle società europee ed italiane e sui titoli tech USA
per capire se c'è sentore di una inversione del trend.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,158. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo del 2,02%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,82%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +83 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,44%. Nello scenario borsistico europeo
in luce Francoforte
, con un ampio progresso dell'1,35%, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,49%, e andamento positivo per Parigi
, che avanza di un discreto +0,97%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dell'1,20%, a 43.433 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share
, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 46.024 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,19%); come pure, sale il FTSE Italia Star
(+1,4%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+4,01%), che ha annunciato l'acquisto di azioni proprie per 130 milioni di euro.
Molto bene Banca MPS
(+3,97%), Banco BPM
(+2,90%), dopo i solidi risuoltati annunciaot la scorsa settimana, e Campari
(+2,60%).
Debole Snam
, che prosegue le contrattazioni a -0,61%.
Discesa modesta per Terna
, che cede un piccolo -0,53%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Alerion Clean Power
(+3,63%), Avio
(+3,13%), Italmobiliare
(+3,03%) e Technoprobe
(+3,00%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su RCS
, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.
Pensosa D'Amico
, con un calo frazionale dello 0,57%.
Tentenna Comer Industries
, con un modesto ribasso dello 0,54%.