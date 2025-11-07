Azionario europeo in rosso con timori su tech. A Milano sale MPS dopo i conti

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che virano in rosso dopo un'apertura in positivo, all'interno di un contesto globale con timori per le valutazioni eccessive del settore tech e in particolare dei titoli legati all'AI
. A Milano
spicca il rialzo di MPS
, che ha chiuso
il terzo trimestre con una crescita dell'utile netto sopra le attese e ha annunciato la presentazione di un nuovo piano industriale nel corso del primo semestre del 2026 dopo l'acquisizione di Mediobanca
. Unipol
ha comunicato
che il risultato netto del Gruppo Assicurativo è salito a 961 milioni di euro nei 9 mesi, in crescita del 45%, con una raccolta diretta assicurativa pari a 12.644 milioni di euro, in aumento del 10,8%.
Sul fronte macroeconomico
, in Cina
le esportazioni hanno sorpreso
al ribasso a ottobre, registrando un andamento negativo dell'1,1% su base annua (consensus +3%) dal +8,3% su base annua di settembre. Tuttavia, il calo potrebbe essere dovuto all'incertezza legata alla minaccia di dazi del 100% di Trump e alle festività extra di ottobre rispetto allo scorso anno. In Germania
il surplus bilancia commerciale è sceso
più delle attese a 15,3 miliardi a settembre.
Oggi negli USA
lo shutdown
impedirà la pubblicazione del report sul mercato del lavoro
di ottobre: le informazioni più recenti sono provenute dal rapporto ADP (che ha mostrato un aumento contenuto delle assunzioni nel settore privato) e dal rapporto Challenger di ieri (che ha segnalato oltre 153.000 licenziamenti, record degli ultimi 22 anni per il periodo, dovuti principalmente all'intelligenza artificiale).
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Lieve aumento per l'oro
, che mostra un rialzo dello 0,52%. Segno più per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,99%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +83 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra gli indici di Eurolandia
spicca la prestazione negativa di Francoforte
, che scende dello 0,86%, Londra
scende dello 0,76%, e piccola perdita per Parigi
, che scambia con un -0,45%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,59%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata sotto la parità a 45.365 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,24%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,41%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,52%), Moncler
(+2,31%), Telecom Italia
(+1,73%) e Mediobanca
(+0,92%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Prysmian
, che continua la seduta con -3,36%. Calo deciso per Lottomatica
, che segna un -3,13%. Sotto pressione Unipol
, con un forte ribasso del 2,65%. Soffre Interpump
, che evidenzia una perdita del 2,56%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, D'Amico
(+5,00%), Ascopiave
(+3,54%), Ferragamo
(+3,00%) e Avio
(+2,94%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Zignago Vetro
, che ottiene -5,28%. Preda dei venditori Ariston Holding
, con un decremento del 3,75%. Si concentrano le vendite su Philogen
, che soffre un calo del 2,89%. Vendite su De' Longhi
, che registra un ribasso del 2,28%.