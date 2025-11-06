Milano 11:57
43.357 -0,19%
Nasdaq 5-nov
25.620 0,00%
Dow Jones 5-nov
47.311 +0,48%
Londra 11:57
9.752 -0,26%
Francoforte 11:57
24.023 -0,11%

Mercati europei deboli in attesa della BoE, a Milano crolla DiaSorin

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei deboli in attesa della BoE, a Milano crolla DiaSorin
(Teleborsa) - Seduta in leggero ribasso per i listini azionario europei, Piazza Affari compresa, con l'attenzione rivolta alle numerose trimestrali in uscita. In Europa, Commerzbank ha registrato un inaspettato calo dell'utile netto nel terzo trimestre, appesantito da un maggiore carico fiscale e da un aumento dei costi; Zurich ha registrato nei nove mesi un aumento dei premi lordi nel suo business principale, il ramo danni e infortuni; Air France-KLM ha annunciato risultati del terzo trimestre in linea con le aspettative e ha confermato le previsioni per il 2025; Rheinmetall ha annunciato un aumento del 20% delle vendite nei primi nove mesi dell'anno. In Italia, BPER ha previsto per il 2025 ricavi per circa 6,4 miliardi di euro integrando Pop Sondrio, dopo che l'utile netto del terzo trimestre è salito oltre le attese degli analisti; Iveco ha rivisto al ribasso la guidance per l'intero anno dopo aver registrato un calo dell'utile netto e dei ricavi nel terzo trimestre.

Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca è aumentata meno del previsto a settembre, con un incremento dell'1,3% rispetto al mese precedente (vs attese per +3%). Il volume del commercio al dettaglio è diminuito dello 0,1% nell'area euro a settembre, contro attese per un aumento dello 0,2%.

Occhi puntati anche sulle banche centrali. La Norges Bank ha lasciato i tassi di interesse invariati al 4%, mentre la Bank of England potrebbe decidere di abbassare i tassi al 3,75%.

Lieve aumento per l'euro / dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 4.006 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 60,18 dollari per barile.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +83 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,42%.

Tra i mercati del Vecchio Continente resta vicino alla parità Francoforte (-0,17%), tentenna Londra, che cede lo 0,29%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,46%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.909 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,22%; con analoga direzione, in discesa il FTSE Italia Star (-0,82%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dell'1,60%. Bilancio positivo per Stellantis, che vanta un progresso dell'1,44%. Sostanzialmente tonico Tenaris, che registra una plusvalenza dell'1,25%. Guadagno moderato per Moncler, che avanza dell'1,19%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -15,22%. In perdita Lottomatica, che scende del 4,65%. Scivola Buzzi, con un netto svantaggio del 2,91%.
In rosso Mediobanca, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ariston Holding (+6,64%), D'Amico (+2,76%), BFF Bank (+1,85%) e Ferragamo (+1,85%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir, che ottiene -3,74%. Spicca la prestazione negativa di Avio, che scende del 2,60%. LU-VE Group scende del 2,07%. Calo deciso per Fincantieri, che segna un -1,98%.
Condividi
```