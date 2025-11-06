Mercati europei deboli in attesa della BoE, a Milano crolla DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta in leggero ribasso per i listini azionario europei
, Piazza Affari compresa, con l'attenzione rivolta alle numerose trimestrali in uscita
. In Europa, Commerzbank
ha registrato un inaspettato calo dell'utile netto nel terzo trimestre, appesantito da un maggiore carico fiscale e da un aumento dei costi; Zurich
ha registrato nei nove mesi un aumento dei premi lordi nel suo business principale, il ramo danni e infortuni; Air France-KLM
ha annunciato
risultati del terzo trimestre in linea con le aspettative e ha confermato le previsioni per il 2025; Rheinmetall
ha annunciato un aumento del 20% delle vendite nei primi nove mesi dell'anno. In Italia, BPER
ha previsto
per il 2025 ricavi per circa 6,4 miliardi di euro integrando Pop Sondrio
, dopo che l'utile netto del terzo trimestre è salito oltre le attese degli analisti; Iveco
ha rivisto
al ribasso la guidance per l'intero anno dopo aver registrato un calo dell'utile netto e dei ricavi nel terzo trimestre.
Sul fronte macroeconomico, la produzione industriale tedesca
è aumentata meno del previsto a settembre, con un incremento dell'1,3% rispetto al mese precedente (vs attese per +3%). Il volume del commercio al dettaglio
è diminuito dello 0,1% nell'area euro
a settembre, contro attese per un aumento dello 0,2%.
Occhi puntati anche sulle banche centrali. La Norges Bank
ha lasciato
i tassi di interesse invariati al 4%, mentre la Bank of England
potrebbe decidere di abbassare i tassi al 3,75%.
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.006 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,97%, a 60,18 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +83 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,42%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resta vicino alla parità Francoforte
(-0,17%), tentenna Londra
, che cede lo 0,29%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,46%.
Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul parterre lo 0,24%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.909 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,22%; con analoga direzione, in discesa il FTSE Italia Star
(-0,82%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics
, che vanta un progresso dell'1,60%. Bilancio positivo per Stellantis
, che vanta un progresso dell'1,44%. Sostanzialmente tonico Tenaris
, che registra una plusvalenza dell'1,25%. Guadagno moderato per Moncler
, che avanza dell'1,19%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -15,22%. In perdita Lottomatica
, che scende del 4,65%. Scivola Buzzi
, con un netto svantaggio del 2,91%.
In rosso Mediobanca
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,80%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ariston Holding
(+6,64%), D'Amico
(+2,76%), BFF Bank
(+1,85%) e Ferragamo
(+1,85%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cementir
, che ottiene -3,74%. Spicca la prestazione negativa di Avio
, che scende del 2,60%. LU-VE Group
scende del 2,07%. Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -1,98%.