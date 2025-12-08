Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 7/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 7 dicembre

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,02%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'Euro contro Yen giapponese. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 181,093. Primo supporto a 180,523. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 180,257.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
