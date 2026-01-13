Wall Street cauta. L'inflazione USA rilancia l’ipotesi di un taglio Fed anticipato

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo la pubblicazione del dato sull'indice dei prezzi al consumo americani
. L'
inflazione spinge gli investitori a scommettere su un taglio anticipato da parte della Federal Reserve
, ovvero prima della scadenza del mandato del presidente Jerome Powell, prevista per maggio.
Il Bureau of Labor Statistics
ha comunicato che l’inflazione di fondo è cresciuta leggermente meno del previsto nell’ultimo mese, alimentando l'idea che la banca centrale possa anticipare l’allentamento monetario. Nonostante il mercato continui a considerare giugno - quando Powell non sarà più alla guida della Fed - come lo scenario più probabile per il prossimo taglio, i dati hanno rafforzato le probabilità di un intervento già in aprile. Le aspettative di un taglio anticipato sono infatti salite al 42%, rispetto al 38% registrato prima della pubblicazione dei dati.
Tra gli altri dati macro della giornata, è atteso anche un aggiornamento sul mercato immobiliare
con l'andamento delle vendite di case nuove
, nei mesi di settembre e ottobre.
Nel frattempo, ha preso il via la stagione delle trimestrali
, con le banche in prima fila.
Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones
sosta intorno alla parità e si attesta a 49.514 punti; sulla stessa linea, poco mosso l'S&P-500
, che rimane a 6.981 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,06%); come pure, sulla parità l'S&P 100
.