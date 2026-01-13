Milano 16:36
45.543 -0,41%
Nasdaq 16:36
25.697 -0,35%
Dow Jones 16:36
49.353 -0,48%
Londra 16:36
10.120 -0,20%
Francoforte 16:36
25.434 +0,11%

Wall Street cauta. L'inflazione USA rilancia l’ipotesi di un taglio Fed anticipato

Ha preso il via la stagione delle trimestrali, con le banche in prima fila

Commento, Finanza
Wall Street cauta. L'inflazione USA rilancia l’ipotesi di un taglio Fed anticipato
(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, dopo la pubblicazione del dato sull'indice dei prezzi al consumo americani. L'inflazione spinge gli investitori a scommettere su un taglio anticipato da parte della Federal Reserve, ovvero prima della scadenza del mandato del presidente Jerome Powell, prevista per maggio.

Il Bureau of Labor Statistics ha comunicato che l’inflazione di fondo è cresciuta leggermente meno del previsto nell’ultimo mese, alimentando l'idea che la banca centrale possa anticipare l’allentamento monetario. Nonostante il mercato continui a considerare giugno - quando Powell non sarà più alla guida della Fed - come lo scenario più probabile per il prossimo taglio, i dati hanno rafforzato le probabilità di un intervento già in aprile. Le aspettative di un taglio anticipato sono infatti salite al 42%, rispetto al 38% registrato prima della pubblicazione dei dati.

Tra gli altri dati macro della giornata, è atteso anche un aggiornamento sul mercato immobiliare con l'andamento delle vendite di case nuove, nei mesi di settembre e ottobre.

Nel frattempo, ha preso il via la stagione delle trimestrali, con le banche in prima fila.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sosta intorno alla parità e si attesta a 49.514 punti; sulla stessa linea, poco mosso l'S&P-500, che rimane a 6.981 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,06%); come pure, sulla parità l'S&P 100.
Condividi
```