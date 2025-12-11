(Teleborsa) - Prosegue mista la seduta di Wall Street
tra i rinnovati timori sull’intelligenza artificiale dopo che Oracle
ha comunicato previsioni trimestrali inferiori alle attese degli analisti e fatto sapere che la spesa annuale aumenterà di 15 miliardi di dollari rispetto alle precedenti stime. Alla luce di ciò, diversi analisti hanno tagliato il target price
confermando le raccomandazioni. Il tutto all’indomani del nuovo taglio, ampiamente previsto, di 25 punti base della Federal Reserve.
Seduta positiva per il Dow Jones, che mostra un guadagno dell'1,26%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'S&P-500 (New York), che si posiziona a 6.887 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Negativo il Nasdaq 100 (-0,69%); più cauto invece l'S&P 100 (-0,22%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti materiali
(+2,13%), finanziario
(+1,49%) e sanitario
(+0,99%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori informatica
(-1,13%) e telecomunicazioni
(-0,62%).
Tra i titoli interessati da annunci, Walt Disney
effettuerà un investimento azionario di 1 miliardo di dollari in OpenAI
. Raggiunto l'accordo per portare i personaggi Disney sullo strumento di generazione video Sora di OpenAI.
Sul fronte macroeconomico, crescono più del previsto le scorte di magazzino negli Stati Uniti
. Nel mese di settembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, le scorte hanno registrato un incremento dello 0,5% a 911,5 miliardi di dollari
, contro la variazione pari a +0,1% attesa dal consensus e dopo il 0,0% rivisto riportato nel mese precedente. Su base annua si registra un aumento dell'1,8%. Scendono oltre le attese gli stoccaggi settimanali di gas negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 5 dicembre 2025 sono risultati in decremento di 177 BCF
(billion cubic feet). Il dato si rivela inferiore al consensus (-170 BCF). La settimana prima si era registrato un calo di 12 BCF. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Visa
(+4,97%), Home Depot
(+3,23%), United Health
(+2,84%) e 3M
(+2,39%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nvidia
, che continua la seduta con -2,92%.
Vendite su Coca Cola
, che registra un ribasso dell'1,71%.
Contrazione moderata per Cisco Systems
, che soffre un calo dell'1,35%.
Sottotono Amazon
che mostra una limatura dello 0,76%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Old Dominion Freight Line
(+3,13%), MercadoLibre
(+2,96%), Marriott International
(+2,80%) e Adobe Systems
(+2,40%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su MicroStrategy Incorporated
, che continua la seduta con -5,76%.
Vendite a piene mani su Trade Desk
, che soffre un decremento del 5,24%.
Pessima performance per ARM Holdings
, che registra un ribasso del 4,73%.
Sessione nera per Marvell Technology
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,49%.
Tra le variabili macroeconomiche
di maggior peso nei mercati nordamericani: Giovedì 11/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 192K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -62,5 Mld $; preced. -59,3 Mld $)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%).