Milano 11:27
43.770 -2,17%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:27
10.109 -1,91%
Francoforte 11:27
22.961 -2,30%

Giappone, Produzione industriale (MoM) in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Giappone, Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) +4,3%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +2,2%).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
Condividi
```