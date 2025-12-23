Analisi Tecnica: USD/YEN del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Il Cross americano contro Yen ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 157,024.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 158,006. Il supporto più immediato è stimato a 155,8. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 154,575, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)