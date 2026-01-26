Leonardo, Equita: resta best pick nel settore difesa. Alzato il target price

Equita

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (+16%) ilsu, che rimane il best pick nel settore difesa, confermando la" sul titolo. Gli analisti spiegano che il TP è stato rivisto al rialzo considerando: multipli leggermente più elevati applicati alle attività industriali consolidate linea per linea, che implicano in media un EV/EBITDA 2026 intorno a 10x; maggior valutazione di MBDA, il cui portafoglio ordini dovrebbe rimanere molto forte; mark-to-market delle attività quotate valutate al valore di mercato; aggiornamento delnelle previsioni della società e nelle stime.Tra i catalyst company specific vengono citati: lache dovrebbe essere annunciata a breve per risolvere i problemi che negli ultimi 7 anni hanno causato perdite cumulate a livello di EBITA pari a circa 0,56 miliardi di euro e un assorbimento di FCF oltre 1,7 miliardi di euro); l'in attesa di sapere se Leonardo manterrà l'intero business (cash-out di 1,7 miliardi di euro, ovvero EV/EBIT circa 12x) oppure venderà business civile acome inizialmente previsto (IDV genera un ROS a doppia cifra, ha un portafoglio ordini che copre oltre 4 anni e otterrà ordini per 2,5-3bn dalla neonata joint venture Leonardo-Rheinmetall); l'ad(con "sinergie per un importo totale di diverse centinaia di milioni all'anno sul risultato operativo a partire dal quinto anno"); il potenziale upside del Michelangelo Dome (un nuovo sistema di difesa integrato proprietario in grado di identificare, tracciare e neutralizzare attacchi con missili e droni); il, supportato da una solida struttura finanziaria, pronto a svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del settore della difesa europeo.