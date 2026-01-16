Intrum annuncia la vendita di portafogli per 215 milioni di euro, al di sopra del valore contabile

(Teleborsa) -continua a compiere progressi significativi nel rafforzamento della propria, nella gestione delle scadenze del debito e nel miglioramento della redditività.In questo contesto, Intrum ha stipulato oggi accordi vincolanti con, una consociata di Cerberus Capital Management L.P., per la vendita della suadel 35% dei portafogli attualmente detenuti incon Brocc ad un prezzo di circa, con data di trasferimento economico fissata al 31 dicembre 2025.L'operazione dovrebbe generare unrealizzato di circa, sulla base del valore contabile di 166 milioni di euro alla fine del terzo trimestre 2025. L'EBITDA cash previsto per i portafogli nel 2025 era di 10 milioni di euro."Questa vendita a un prezzo superiore al valore contabile testimonia l'elevata qualità dell'attuale portafoglio di investimenti di Intrum, supportata anche da una performance costantemente superiore alle previsioni di recupero crediti. Allo stesso tempo, l'operazione è pienamente in linea con la nostra strategia di riduzione del capitale e sostiene il nostro impegno costante nella riduzione del debito e nel rafforzamento del bilancio", afferma, Presidente e CEO di Intrum.Intrum continuerà a gestire iin base al contratto diquinquennale originario stipulato nel giugno 2024, con commissioni di servicing invariate. Rimane inoltre in vigore l'accordo strategico di coinvestimento con Cerberus stipulato nell'aprile 2025 e rilevato da Brocc nel dicembre 2025.