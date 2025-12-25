Analisi Tecnica: USD/CAD del 24/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross USD contro "Loonie", che in chiusura evidenzia un -0,12%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3635. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3759 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3593.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)