Azimut proroga l’accordo con FSI per il progetto TNB, closing atteso nel 2026

Azimut Holding

(Teleborsa) -ha annunciato l’estensione dell’di esclusiva con, che agisce per conto del, relativo al progetto TNB. L’intesa, inizialmente in scadenza il 28 dicembre 2025, è stata prorogata fino al 20 giugno 2026, con la possibilità di un’ulteriore estensione fino al 20 dicembre 2026.La, spiega la società, rientra nel percorso già condiviso tra le parti ed è coerente con le tempistiche operative e regolamentari del progetto. Azimut e FSI continuano a lavorare in stretto coordinamento, confermando la solidità dell’iniziativa, l’allineamento strategico tra i partner e l’obiettivo di creare valore sostenibile di lungo periodo. Ilè atteso nel corso del 2026, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.Azimut ricorda di essere un gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management sui mercati pubblici e privati, nel wealth management, nell’e nel. Quotata a Euronext Milan, la società è leader in Italia e opera in 20 Paesi a livello internazionale, con una particolare attenzione ai mercati emergenti. Lavede circa 2.000 tra manager, dipendenti e consulenti finanziari riuniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% del capitale, mentre il flottante rappresenta circa il 72%.L’dell’accordo con FSI conferma quindi ladel progetto TNB e la volontà delle parti di rispettare il calendario già definito, mantenendo invariati gli obiettivi industriali e finanziari in vista del closing previsto nel 2026 .