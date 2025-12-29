Milano 15:46
Azimut proroga l’accordo con FSI per il progetto TNB, closing atteso nel 2026

(Teleborsa) - Azimut Holding ha annunciato l’estensione dell’accordo vincolante di esclusiva con FSI SGR, che agisce per conto del fondo FSI II, relativo al progetto TNB. L’intesa, inizialmente in scadenza il 28 dicembre 2025, è stata prorogata fino al 20 giugno 2026, con la possibilità di un’ulteriore estensione fino al 20 dicembre 2026.

La proroga, spiega la società, rientra nel percorso già condiviso tra le parti ed è coerente con le tempistiche operative e regolamentari del progetto. Azimut e FSI continuano a lavorare in stretto coordinamento, confermando la solidità dell’iniziativa, l’allineamento strategico tra i partner e l’obiettivo di creare valore sostenibile di lungo periodo. Il completamento dell’operazione è atteso nel corso del 2026, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.

Azimut ricorda di essere un gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management sui mercati pubblici e privati, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech. Quotata a Euronext Milan, la società è leader in Italia e opera in 20 Paesi a livello internazionale, con una particolare attenzione ai mercati emergenti. La struttura azionaria vede circa 2.000 tra manager, dipendenti e consulenti finanziari riuniti in un patto di sindacato che controlla circa il 21% del capitale, mentre il flottante rappresenta circa il 72%.

L’estensione dell’accordo con FSI conferma quindi la continuità del progetto TNB e la volontà delle parti di rispettare il calendario già definito, mantenendo invariati gli obiettivi industriali e finanziari in vista del closing previsto nel 2026 .
