Gpi, deserta anche la seconda convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti

(Teleborsa) - L’assemblea degli obbligazionisti
del prestito obbligazionario "Up to Euro 41,500,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2031
" di Gpi
è andata deserta anche in seconda convocazione. Lo ha reso noto la società con un comunicato diffuso il 29 dicembre 2025 .
L’assemblea, convocata alle ore 12.00 presso lo Studio Notai Trentini Riuniti a Trento, non ha raggiunto il quorum
necessario per deliberare. Di conseguenza, come previsto dalla normativa e dall’avviso di convocazione, è stata fissata una terza convocazione per il 13 gennaio 2026 alle ore 15.30
, nello stesso luogo e secondo le modalità già comunicate al mercato.
Il prestito obbligazionario ha un ammontare massimo complessivo di 41,5 milioni di euro
, è di tipo senior unsecured e ha scadenza nel 2031. L’avviso di convocazione integrale era stato pubblicato il 21 novembre 2025 sul sito della società e successivamente reso disponibile sui canali informativi previsti.
Gpi, quotata sul segmento Euronext Milan Tech Leaders, opera da oltre 35 anni nel settore del software
e dei servizi per la trasformazione digitale
della sanità. Il gruppo è attivo a livello internazionale e nel 2024 ha registrato ricavi per 510 milioni di euro, un EBITDA pari a 105 milioni e un portafoglio di oltre 9.000 clienti in 70 Paesi.