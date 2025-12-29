Gpi, deserta anche la seconda convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti

Gpi

(Teleborsa) - L’del prestito obbligazionario "" diè andata deserta anche in seconda convocazione. Lo ha reso noto la società con un comunicato diffuso il 29 dicembre 2025 .L’assemblea, convocata alle ore 12.00 presso lo Studio Notai Trentini Riuniti a Trento, non ha raggiunto ilnecessario per deliberare. Di conseguenza, come previsto dalla normativa e dall’avviso di convocazione, è stata fissata una terza convocazione per il, nello stesso luogo e secondo le modalità già comunicate al mercato.Il prestito obbligazionario ha un ammontare massimo complessivo di, è di tipo senior unsecured e ha scadenza nel 2031. L’avviso di convocazione integrale era stato pubblicato il 21 novembre 2025 sul sito della società e successivamente reso disponibile sui canali informativi previsti.Gpi, quotata sul segmento Euronext Milan Tech Leaders, opera da oltre 35 anni nel settore dele dei servizi per ladella sanità. Il gruppo è attivo a livello internazionale e nel 2024 ha registrato ricavi per 510 milioni di euro, un EBITDA pari a 105 milioni e un portafoglio di oltre 9.000 clienti in 70 Paesi.