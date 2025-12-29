Piazza Affari corre nel 2025: capitalizzazione a 808 miliardi, investitori esteri oltre il 50%

(Teleborsa) - Nel 2025 laaccelera e consolida un cambio strutturale nei suoi. Ilcomplessivo delle società quotate sale a, con un incremento di 151 miliardi rispetto al 2024 (+23%), certificando una fase di espansione robusta del listino. È quanto emerge dallo studio del, basato su dati della Banca d’Italia aggiornati a giugno 2025.Il dato più rilevante riguarda il peso degli, che superano stabilmente la soglia del 50% del capitale delle società quotate, arrivando al 50,8% dal 48,6% dell’anno precedente. In valore assoluto, lecrescono da 319 a 411 miliardi (+91 miliardi, +28,6%), consolidando il ruolo di azionisti di riferimento di Piazza Affari. Lacresce in valore ma perde peso relativo, segno di una ritrovata attrattività dell’Italia sui mercati finanziari internazionali.Nel dettaglio, leaumentano le partecipazioni da 74,8 a 89,8 miliardi (+20,1%), mantenendo una quota intorno all’11%. Lesalgono da 117,3 a 127,5 miliardi (+8,7%), ma riducono l’incidenza dal 17,9% al 15,8%, evidenziando come l’espansione sia trainata soprattutto da capitali esteri e istituzionali. Lerafforzano la presenza con +18,4 miliardi (+18%), arrivando a 120,6 miliardi, mentresegnano il balzo percentuale più marcato, da 7,5 a 12 miliardi (+58,9%). In crescita anche la, da 31,4 a 42,5 miliardi (+35,5%), pari al 5,3% del capitale delle quotate.Loinquadra il risultato nel. Dopo la correzione del 2022 (quotate da 619 a 507 miliardi, -18,1%), il mercato ha invertito la rotta nel 2023 (+14%), proseguendo nel 2024 (+13,6%) e accelerando nel 2025 (+23%). Nel complesso, dal 2022 a oggi il valore delle quotate è salito di oltre 300 miliardi (+59,4%).Se si guarda all’universo complessivo delle(quotate e non), il capitale totale raggiunge 3.936 miliardi nel 2025 (+9,7%). Qui il sistema mantiene una trazione familiare (famiglie a 1.736 miliardi, +7,85%, quota 44,1%), affiancata da una presenza straniera in espansione (828 miliardi, +14,1%, quota 21,05%) e da un rafforzamento selettivo degli investitori istituzionali.Secondo Unimpresa, iraccontano un Paese tornato credibile e competitivo sui mercati: una Borsa più grande e liquida, più internazionale, con la sfida ora di trasformare lain investimenti produttivi, innovazione e occupazione, valorizzando al contempo il capitale che resta radicato in famiglie e imprese italiane.